خبرگزاری «رویترز» مدعی شد که آمریکا در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رویترز اعلام کرد: این در حالی است که تهران و واشنگتن در حال گفت‌و‌گو درباره تمدید آتش‌بس و دستیابی به توافق هستند؛ توافقی که می‌تواند راه را برای گفت‌و‌گو درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران هموار کند.

با این حال، دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز گفتند که واشنگتن با نزدیک شدن به نشست فصلی شورای حکام آژانس اتمی در هفته آینده، در حال تهیه متن یک قطعنامه علیه ایران است، اما هنوز آن را توزیع نکرده و بنابراین جزئیات آن مشخص نیست.

«میخائیل اولیانوف» سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این اقدام ممکن است طرف ایرانی را تحریک کند.»

اولیانوف افزود: «تا آنجا که می‌دانم، آنها قصد دارند از ایران بخواهند به کارکنان آژانس برای دسترسی به تاسیسات هسته‌ای در خاک ایران اجازه ورود بدهد.»

با این حال او افزود که باور ندارد آمریکا در نهایت این پیش‌نویس را رسما ارائه کند.

نمایندگی آمریکا در آژانس اتمی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

روسیه و چین دو کشوری هستند که با قطعنامه‌های اخیر علیه ایران در شورای حکام مخالفت کرده‌اند. این قطعنامه‌ها به‌طور مشترک از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه شدند.