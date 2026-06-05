براساس ادعای رویترز، یک مقام کاخ سفید به این رسانه اعلام کرده که امروز (جمعه) روادید آمریکای برای بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صادر شده است، اما مسئولان فدراسیون ایران اعلام کردند که همچنان پیگیر موضوع هستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قرار است فردا (شنبه) عازم تیخوانای مکزیک شوند، اما این احتمال وجود داشت که در صورت صادر نشدن روادید آمریکای بازیکنان توسط سفارت این کشور در آنکارای ترکیه، سفر به مکزیک به تعویق بیفتد.

با این وجود، یک مقام کاخ سفید امروز (جمعه) در فاصله ۱۰ روز مانده به اولین بازی تیم ملی در جام جهانی مقابل نیوزیلند به رویترز گفته است که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روادید آمریکا را دریافت کرده‌اند.

با این اوصاف ملی‌پوشان طبق برنامه قبلی به کمپ تمرینی خود در تیخوانا اعزام خواهند شد.

هرچند برخی شنیده ها از کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان حاکیست که روادید برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تاکنون از صدور آن خودداری کرده است اما مسئولان فدراسیون در پاسخ به پیگیری خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما اعلام کردند؛ بررسی‌های این فدراسیون درخصوص صدور روادید کاروان تیم ملی فوتبال همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود فردا نتیجه اعلام شود.