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با کمک نیروهای امدادی دو خانواده و خودروهای گرفتار درسیلاب روستای هدر سلماس نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در پی جاری شدن روانآب و افزایش حجم آب در مسیل سیلگاه روستای هدر از توابع شهرستان سلماس، دو خانواده که خودروهای آنان در مسیر سیلاب گرفتار شده بود، در معرض خطر قرار گرفتند.
تیمهای امدادی ضمن مدیریت و ایمنسازی صحنه حادثه، اقدامات لازم را برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی برای خانوادههای حاضر در منطقه انجام دادند و با اجرای عملیات امدادی، خودروهای گرفتار در مسیر سیلاب را رهاسازی کردند.