به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۶ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.



اوقات شرعی به شرح زیر است:



اذان صبح: ۳ و ۲۶ دقیقه



طلوع آفتاب: ۵ و یک دقیقه



اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه



غروب آفتاب: ۱۹ و ۴ دقیقه



اذان مغرب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه



نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۵ دقیقه



ذکر روز شنبه:



۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین



حدیث روز:



امام هادی (ع) فرمود: اَلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ تَمْلِکُ لَوْمٌ.



خشم بر زیردستان از پستی است. (بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۷)



احکام شرعی:



نذرى اقلیت‌هاى مذهبى



سوال: اینجانب در محله ارامنه مسئولیت هیئت را به عهده دارم و در خصوص نذورات مسائل مبالغى بابت کشتن گوسفند دریافت مى‌کنم که: در خصوص گوسفند نذرى اقلیت‌هاى دینى فرقى بین مسلمان‌ها دارد یا خیر؟



جواب: اگر پول به شما بدهند و شما را مخیّر کنند، اختیار دست شما است هر گوسفندى را که خواستید بخرید و ذبح شرعى بکنید؛ و نسبت به گوسفند نذرى فرقى بین اقلیت‌هاى دینى و مسلمین نیست ولى اگر اقلیت‌ها خودشان گوسفند را ذبح کنند، ذبیحه آنها (مثل سایر غیر مسلمان‌ها) حلال نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری) لان تیم فولاد خوزستان برای حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال آماده می‌شوند.