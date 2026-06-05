خروش انقلابی ارومیه در خونخواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم به شب نود و هفتم رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم غیور و بصیر ارومیه درنود وهفتمین شب از شب‌های پایداری و خونخواهی، با حضور گسترده در خیابان امام و میدان ولایت فقیه بار دیگر بر مقاومت، و ایستادگی و دربرابر دشمنان خونخوار تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع شبانه عزم واراده استوار خود را برای حراست و حفاظت از وجب به وجب خاک وطن و امنیت ملی به نمایش گذاشتند.

حاضران در این تجمع ضمن لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب با سر دادن شعارهای حماسی بر تداوم حمایت از امنیت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با محکوم کردن اقدامات و تهدیدهای دشمنان، بر عزم راسخ خود برای دفاع از میهن، حفظ وحدت ملی و پاسداری از ارزش‌های کشور تأکید کردند.