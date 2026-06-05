شیخ احمد قبلان مفتی جعفری لبنان در نامه‌ای به جوزف عون رئیس جمهور این کشور درباره اقدامات و سخنان تفرقه افکنانه او هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ قبلان در نامه خود به جوزف عون، نوشت: شما در جایگاهی هستید که باید ملت را متحد کند نه اینکه ایجاد تفرقه کند و گرنه اعتبار ملی خود را از دست خواهید داد.

مفتی جعفری لبنان افزود: ما نمی‌خواهیم شما در تشخیص منافع و مصالح لبنان به خطا بروید از این رو، به شما نصیحت می‌کنیم که از اینگونه مواضع که شان جایگاه ریاست جمهوری نیست، دست بردارید.

قبلان افزود: ریاست جمهوری ایجاد شده تا نماد مشترکات خانواده بزرگ لبنان باشد نه عامل تفرقه آن، دفاع از دادن امتیازات امنیتی به رژیم صهیونیستی، سزاوار این مواضع ناشایست برای ریاست جمهوری نیست.‌ای ادامه داد: نبیه بری رئیس مجلس، در این زمینه یک نماد تاریخی است و بسیاری می‌توانند از او بیاموزند و الگو بگیرند.

در ادامه این نامه آمده است: آقای رئیس جمهور، برای ما از نمایندگی مردم سخن نگوئید، زیرا سخن گفتن از نمایندگی ملی و مردمی از نبیه بری و شیخ نعیم قاسم شروع می‌شود، خورشید نیازی به دلیل ندارد و داستان کسی که نمایندگی ندارد روشن است و نمی‌خواهیم وارد این موضوع شویم.

شیخ قبلان افزود: هر نهاد ملی که نماینده جنوب، حومه جنوبی بیروت و بقاع نباشد، نماینده لبنان نیست. نهاد‌های ملی که نماینده مردم، جبهه‌ها، حاکمیت و نبرد‌های ملی خود نباشند، هیچ بهره‌ای از نمایندگی مردمی و ملی ندارند.

مفتی جعفری لبنان در ادامه این نامه با تاکید براینکه اگر مقاومت افسانه‌ای که در این جنگ ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را در تمام طول مرز‌های جنوبی در هم می‌کوبید، نبود، اسرائیل به کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) می‌رسید، نوشت: بنابراین جناب آقای رئیس جمهور، کسی که نماینده مردمش است، کوچاندن مردم جنوب از جنوب را نمی‌پذیرد.

شیخ قبلان تصریح کرد: کسی که جلوی دفاع ملی ارتش لبنان را می‌گیرد، سپس خواستار عقب نشینی مقاومت از جنوب رودخانه لیتانی بدون عقب نشینی همزمان ارتش صهیونیستی می‌شود، نماینده لبنان و جبهه‌های آن نیست.

مفتی جعفری لبنان با بیان اینکه ایران مانند آمریکا از دوستانش علیه منافع خودشان استفاده نمی‌کند، افزود: مایلم یادآوری کنم که ایران بود که اسرائیل تروریست را تهدید به ورود به جنگ کرد اگر به پایتخت لبنان حمله کند و کسی که به اسرائیل برای حمله به بیروت چراغ سبز داد، وزیر خارجه آمریکا بود نه ایران.

شیخ قبلان تصریح کرد: تهران همان طرفی است که بزرگترین حمایت تاریخی را برای آزادسازی سرزمین لبنان در سال ۲۰۰۰ ارائه کرد و هنوز به عهد خود پایبند است تا مبادا لبنان در نقشه‌های آمریکا و جنگ‌های اسرائیل بلعیده شود.