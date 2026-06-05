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نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه یکسان به تمامی شهرستانها در توزیع بودجه و پیگیری سهم قانونی ۲ درصدی بافق از فعالیت صنایع و معادن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، پس از اقامه نماز جمعه بافق، با اشاره به دغدغههای اصلی مردم حوزه انتخابیه، از ضرورت تسریع در رفع مشکلات زیرساختی از جمله وضعیت جادهها، تأمین آب پایدار و تکمیل پروژههای نیمهتمام سخن گفت.
وی تأکید کرد که شهرستانی که با کمبود زیرساخت روبروست، نباید از حقوق قانونی خود محروم بماند.
صباغیان با اشاره به مسائل اقتصادی، بر لزوم دریافت کامل سهم شهرستان از درآمد صنایع تأکید کرد و افزود: اگر فرایند واگذاری یا فروش داراییها انجام شده است، جزئیات آن باید بهطور شفاف برای مردم اعلام شود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به وظایف نظارتی مجلس از جمله حمایت از دهکهای پایین و مسائل کشاورزی اشاره کرد و از ابزارهایی مانند سؤال از وزرا و تحقیق و تفحص برای پیشبرد این اهداف یاد کرد.