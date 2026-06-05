مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، از وقوع طوفان گردوخاک در شمال استان و بارش باران در جنوب استان خبر داد.

طوفان و باران مهمان مردم سیستان و بلوچستان

طوفان و باران مهمان مردم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری بیان کرد: بامداد امروز (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت شهرستان زابل را درنوردید و گردوخاک ناشی از آن دید افقی را به ۵ هزار متر کاهش داد.

وی افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۶۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در اثر گردوخاک تا حدود ۵ هزار متر کاهش یافت.

وی همچنین از فعالیت سامانه‌های همرفتی در جنوب استان خبر داد و گفت: طی شبانه‌روز گذشته در ایستگاه هیدوچ ۱۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

حیدری با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در استان، تصریح کرد: تا اوایل هفته آینده در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابر‌های همرفتی، وقوع رگبار‌های پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مهیا است.