به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان ضمن عذرخواهی از کشاورزان استان بابت تاخیر در پرداخت بخشی از مطالبات آنها در ازای فروش تضمینی گندم و ایجاد چالش‌های مختلف برای این قشر زحمتکش، گفت: در جلساتی که با رئیس کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، قانونی که مجلس تدوین کرده و براساس آن بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای آن تعیین شده است، اما سازمان برنامه و بودجه بخوبی و به موقع اقدام به وظایاف خود که همان پرداخت مطالبات گندمکاران است، عمل نکرد.