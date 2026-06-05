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جنبش احرار فلسطین در بیانیهای جنایات امروز صهیونیستها را ادامه نکبت ۱۹۶۷ و سیاست ترور و کوچاندن دانست و تاکید کرد: مقاومت فراگیر و مسلحانه تنها راه بیرون راندن اشغالگران و بازپسگیری کامل حقوق ملت فلسطین است؛ هرچند بهای آن سنگین و گران باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش احرار فلسطین در بیانیهای به مناسبت پنجاه و نهمین سالگرد شکست ژوئن ۱۹۶۷ تاکید کرد که این مناسبت در حالی فرا میرسد که رژیم اشغالگر صهیونیستی به وحشیانهترین جنگ نسلکشی، پاکسازی نژادی و گرسنهسازی علیه ملت فلسطین در غزه، کرانه باختری و قدس ادامه میدهد.
این جنبش در این بیانیه اعلام کرد که جنایات امروز، امتداد مستقیم ذهنیت ترور و کوچاندنی است که از دههها پیش ادامه داشته و ملت فلسطین در برابر آن با پایداری اسطورهای و فداکاریهای بزرگ ایستاده است.
جنبش احرار در این بیانیه تاکید کرد که مقاومت فراگیر و مسلحانه تنها راه بیرون راندن اشغالگران و بازپسگیری کامل حقوق ملت فلسطین است؛ هرچند بهای آن سنگین و گران باشد.
این جنبش افزود که همه توهمات مربوط به سازش فرو ریخته و رژیم اشغالگر از همه خطوط قرمز عبور کرده است.
جنبش احرار در ادامه همچنین خواستار تشدید تحرکات مردمی، افزایش فشارهای عمومی و فعالسازی سلاح تحریم فراگیر علیه رژیم صهیونیستی و همه حامیان آن شد و بر ادامه حرکت همه کاروانها و ناوگانها تا شکستن محاصره ملت فلسطین تاکید کرد.
این جنبش در این بیانیه از نظامهای عربی و اسلامی خواست تا همه اشکال روابط و عادیسازی با رژیم صهیونیستی را فوراً قطع و از ابزارهای قدرت برای پایان دادن به تجاوز استفاده کنند و این پیام را به رژیم اشغالگر برسانند که مساله فلسطین، مساله همه امت است و این تجاوز با وحدت آنان محکوم به نابودی است.
جنبش احرار در پایان از جامعه بینالمللی خواست تا به مسئولیتهای خود عمل کند، به سیاست معیارهای دوگانه پایان دهد، برای محاکمه سران رژیم اشغالگر به عنوان جنایتکاران جنگی اقدام کند و پوشش سیاسی و نظامی از آنان را بردارد.