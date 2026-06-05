امیر مطاعی با رکوردشکنی در مسابقات قهرمانی تابستانی - عمان، بار دیگر نام خود را در تاریخ شنای ایران ثبت کرد، علی رشیدپور نیز در این رقابت‌ها یک نشان طلا و دو نقره به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر مطاعی در روز نخست چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تابستانی ABA (مسافت کوتاه) که به میزبانی شهر مسقط عمان برگزار می‌شود، بار دیگر نام خود را در تاریخ شنای ایران ثبت کرد.

او در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر با ثبت زمان ۵۸.۸۵ ثانیه موفق شد رکورد ملی ایران در این ماده را بهبود بخشد و حد نصاب جدیدی را به ثبت برساند. این شناگر ملی‌پوش در مرحله نهایی مسابقات که عصر امروز برگزار شد، بار دیگر عملکردی درخشان از خود نشان داد و با ثبت زمان ۵۸.۷۴ ثانیه، رکورد ملی خود را مجدداً ارتقا داد و ضمن کسب مقام نخست و مدال طلا، حد نصاب جدیدی را در این ماده به ثبت رساند.

این دومین رکوردشکنی امیر مطاعی در یک روز بود؛ دستاوردی ارزشمند که نشان‌دهنده آمادگی مطلوب وی پیش از اعزام به مسابقات بین‌المللی ایتالیا (مسافت بلند) است.

در کنار درخشش مطاعی، علی رشیدپور نیز با عملکردی خوب در این رقابت‌ها خوش درخشید و موفق شد یک مدال طلا و دو مدال نقره را به دست آورد. رشیدپور در ماده ۲۰۰ متر کرال سینه با ثبت زمان ۱:۵۱.۳۲ به مدال طلای این ماده دست یافت. همچنین وی در ماده ۵۰ متر کرال سینه با زمان ۲۳.۳۹ و در ماده ۵۰ متر پروانه با زمان ۲۵.۴۱، موفق شد مدال‌های نقره را از آن خود کند.