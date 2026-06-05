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کییر استارمر با اشاره به پیامدهای ناشی از جنگ علیه ایران، بار دیگر اذعان کرد که افزایش قیمت انرژی و فشارهای اقتصادی ناشی از بستهماندن تنگه هرمز، بر زندگی مردم و منابع مالی این کشور اثر گذاشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست وزیر انگلیس در بازدید از شرکت نظامی «استارک» در سخنانی که محور اصلی آن تشریح برنامههای دفاعی دولت انگلیس بود، بحران ناشی از جنگ علیه ایران و بستهماندن تنگه هرمز را در کنار جنگ اوکراین از عوامل اصلی فشار اقتصادی بر این کشور توصیف کرد.
کییر استارمر با بیان اینکه انگلیس در خطرناکترین و بیثباتترین دوران زندگی نسل کنونی قرار دارد، مدعی شد که لندن با «جنگی در دو جبهه» روبهروست؛ جنگ اوکراین که به گفته او وارد پنجمین سال خود شده و بحران در غرب آسیا که استارمر آن را به ایران و بستهماندن تنگه هرمز پیوند داد.
نخست وزیر انگلیس افزود که تاثیر اقتصادی جنگ علیه ایران و اوکراین «برای مردم سراسر کشور روشن است. آشکارترین اثر، قیمت انرژی است، اما این تنها اثر نیست. وقتی جنگ اوکراین آغاز شد، قیمت انرژی بالا رفت و اکنون به دلیل جنگ علیه ایران، قیمت انرژی افزایش یافته و پیامدهای دیگر نیز به دنبال آن آمده است.»
استارمر در ادامه اذعان کرد که این وضعیت بر منابع مالی انگلیس نیز فشار وارد کرده است، زیرا لندن همزمان با حمایت نظامی و مالی از اوکراین، نیروها و توانمندیهای نظامی خود را در اطراف کشورهای حاشیه خلیج فارس مستقر کرده است.
او در ادامه مواضع ماجراجویانه غرب در خاورمیانه ادعا کرد که انگلیس و فرانسه در ماههای گذشته ائتلافی تازه تشکیل دادهاند تا به گفته او، برای عبور کشتیها از تنگه هرمز «اطمینانبخشی» ایجاد کنند.
بخش دیگری از سخنان استارمر به برنامه دولت برای افزایش هزینههای دفاعی اختصاص داشت. او در شرایطی که کشور با مشکلات مالی جدی روبروست، از تصمیم دولت برای افزایش بودجه دفاعی به ۲.۶ درصد تولید خالص داخلی اشاره کرد.
نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که برنامه سرمایهگذاری دفاعی این کشور پیش از نشست آتی ناتو منتشر خواهد شد. استارمر همچنین با استناد به ارزیابیهای اطلاعاتی لندن و برخی اعضای ناتو ادعا کرد که احتمال حمله روسیه یا حمله به ناتو تا سال ۲۰۳۰ وجود دارد.
چندی پیش رسانههای انگلیسی گزارش دادند که دولت زیر فشار پیامد اقتصادی جنگ ایران ناچار شده طرح تقویت نیروهای مسلح خود را تعدیل کند. بر اساس گزارش نشریه تلگراف، نخستوزیر انگلیس و ریچل ریوز وزیر دارایی این کشور در حال بررسی کاهش رقم پیشبینیشده برای طرح سرمایهگذاری دفاعی از ۱۸ میلیارد پوند به ۱۵ میلیارد پوند هستند.
دولت انگلیس میکوشد خود را در جایگاه یکی از بازیگران اصلی امنیت اروپا نشان دهد، اما گزارشها نشان میدهد که هزینههای ناشی از جنگها و تنشهایی که لندن در بسیاری از آنها با سیاستهای غرب همراهی کرده، اکنون مستقیماً به داخل اقتصاد انگلیس بازگشته است.