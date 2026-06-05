به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام محمد علی‌نیا گفت: در روز عید غدیر خم، ۳۲ موکب در شهر چغابل و ۲۰ موکب در شهر سوری رومشکان به محبان امیرالمومنین (ع) علاوه بر پذیرایی، خدمات فرهنگی ارائه دادند.

وی افزود: رومشکان در روز عید غدیر، به شهر سفره‌های مهر تبدیل شده بود؛ جایی که هر گوشه‌اش بوی خدمت و ارادت می‌داد.

ابراهیمی، فرماندار رومشکان هم گفت: سادگی و صمیمیت در کنار پذیرایی گرم، فضای این موکب‌ها را به نمادی از همبستگی و محبت تبدیل کرده بود.