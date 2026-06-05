دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از تغییر میزبانی و زمان برگزاری مسابقات جهانی و تغییر زمان مسابقات آسیایی پرورش اندام خبر داد.

تغییر زمان و مکان مسابقات جهانی و آسیایی پرورش اندام

تغییر زمان و مکان مسابقات جهانی و آسیایی پرورش اندام

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امین داودی، دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اعلام آخرین تغییرات تقویم رقابت‌های بین‌المللی توسط فدراسیون جهانی (IFBB)، گفت: مسابقات جهانی پرورش اندام که پیش از این قرار بود در عجمان برگزار شود، اما با تغییر میزبانی و زمان، در کشور اسپانیا و شهر سانتا سوزانا برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه جدید، مسابقات جهانی پرورش اندام ۷ تا ۱۱ آبان در شهر سانتا سوزانا اسپانیا برگزار می‌شود. این در حالی است که تاریخ قبلی این رقابت‌ها در عجمان، ۸ تا ۱۲ مهر اعلام شده بود.

دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اشاره به رقابت‌های آسیایی نیز گفت: مسابقات آسیایی پرورش اندام که میزبانی آن در پاتایا تایلند است، تنها با تغییر زمان مواجه شده و تغییری در محل برگزاری آن ایجاد نشده است. تاریخ قبلی این مسابقات ۱۴ تا ۱۷ آبان بود که زمان جدید آن ۲۲ تا ۲۵ آبان اعلام شده است.

داودی درباره مسابقات انتخابی تیم ملی، افزود: پیش از این قرار بود مسابقات انتخابی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ۲۷ تا ۳۰ مرداد برگزار شود، اما با توجه به تغییر زمان مسابقات جهانی، تاریخ جدید انتخابی تیم ملی در هفته آینده بررسی و به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی گفت: هدف فدراسیون، ایجاد بهترین شرایط ممکن برای آماده‌سازی ملی‌پوشان به منظور حضور قدرتمند در مسابقات جهانی و آسیایی پیش‌رو است و همه برنامه‌ریزی‌ها بر همین اساس انجام می‌شود.