تأکید ژاپن بر ضرورت توسعه بومی هوش مصنوعی
ژاپن هشدار داد: توسعه نیافتن بومی هوش مصنوعی، استقلال راهبردی این کشور را به خطر میاندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از وبگاه خبری رویترز، ژاپن توسعه توانمندیهای ملی در حوزه هوش مصنوعی را برای استقلال و رقابتپذیری راهبردی این کشور ضروری دانست.
در همین راستا، دولت ژاپنی درصدد است با اصلاح قوانین حفاظت از دادهها، دسترسی به اطلاعاتی نظیر سوابق پزشکی و کیفری را برای آموزش مدلهای داخلی تسهیل کند تا توان رقابتی توسعهدهندگان بومی افزایش یابد.
ژاپن در حال حاضر استراتژی ترکیبی از همکاری با غولهای آمریکایی و حمایت از زیرساختهای داخلی (مانند سافتبنک و Sakura Internet) را دنبال میکند، اما در تلاش است تا زیرساختهای محاسباتی و مدلهای ملی خود را گسترش دهد.
این رویکرد مشابه اقدامات اتحادیه اروپا است که با معرفی بستههای جدید برای تقویت «حاکمیت فناورانه»، تلاش میکند تا با توسعه صنایع بومی در زمینههای رایانش ابری و نیمههادی، وابستگی خود به شرکتهای فناوری آمریکایی را کاهش دهد.