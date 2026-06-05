ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی لبنان در پیامی درباره تکرار اشتباهات گذشته در مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی و افتادن به دام آمریکا هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی لبنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نسبت به انجام مذاکره برای مذاکره مانند آنچه در روند توافق اسلو اتفاق افتاد، هشدار می‌دهیم.

ولید جنبلاط گفت: در مذاکرات باید بار دیگر به دام بیانیه مشترک پرتناقض آمریکا و لبنان گرفتار نشویم.

جنبلاط افزود: هشدار می‌دهیم که از مذاکره برای مذاکره بپرهیزید، چرا که ممکن است بخشی از جنوب لبنان، میراث، تاریخ و مردم آن نابود شوند، مانند آنچه در فلسطین در حال روی دادن است.

وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر (بامداد پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که لبنان و رژیم صهیونیستی در پی مذاکراتی در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا بر سر تسریع اجرای آتش‌بس و ایجاد مناطق آزمایشی تحت کنترل ارتش لبنان به توافق رسیده‌اند؛ مناطقی که در آن حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی ممنوع خواهد بود.

بر اساس این بیانیه، اجرای کامل آتش‌بس منوط به توقف فعالیت‌های حزب‌الله و عقب‌نشینی نیرو‌های مقاومت از جنوب رودخانه لیتانی عنوان شده است.

واشنگتن همچنین تأکید کرده است که آینده روابط دو طرف باید از طریق مذاکرات مستقیم و تحت نظارت آمریکا تعیین شود.

در ادامه این روند، اعلام شده است که دو طرف توافق کرده‌اند مذاکرات بعدی در ۲۲ ژوئن (اول تیر ماه) برای دستیابی به توافق جامع از سر گرفته شود و ایالات متحده نیز در دوره انتقالی نقش تسهیل‌گر ارتباطات را ایفا خواهد کرد.