تمرین امیدهای فوتبال با حضور سفیر ایران و مسئولان فدراسیون
تمرین تیم فوتبال امید ایران با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و مسئولان فدراسیون در آنتالیا پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال امید ایران در ادامه اردوی آمادهسازی خود در آنتالیا ترکیه، امروز تمریناتش را با حضور برخی مسئولان فدراسیون فوتبال و میهمانان ویژه دنبال کرد.
این جلسه تمرینی در فضایی منظم و با تمرکز بر آمادهسازی فنی و تاکتیکی برگزار شد.
در حاشیه این تمرین، محمدحسن حبیباللهزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به همراه هدایت ممبنی، دبیرکل، فرزین دبیری، عضو هیات رئیسه و دکتر هدایتپور، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال، حضور یافتند.
حبیباللهزاده ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم ملی امید در بازیهای آسیایی ناگویا و مقدماتی المپیک، اظهار داشت: زمینه گسترش همکاریهای ورزشی میان ایران و ترکیه و استفاده از ظرفیت فوتبال در توسعه روابط دو کشور باز شده و میخواهیم در این مبحث کمک بیشتری کنیم.
در ادامه دبیرکل فدراسیون نیز از علاقه سفیر به فوتبال ملی و کمکهایش در برگزاری اردوی تیمهای ملی امید و بزرگسالان در آنتالیا قدردانی کرد. برگزاری تمرین امیدها با حضور سفیر ایران و مسئولان فدراسیون
دبیری هم خطاب به بازیکنان گفت: افق ۲۰۲۸ را برای تیم ملی امید در نظر گرفتهایم و با تلاش کادرفنی و بازیکنان و برنامهریزیهای لازم این مهم محقق میشود.
تمرین تیم امید پس از این دیدارها در فضایی جدی ادامه یافت و بازیکنان زیر نظر کادر فنی برنامههای تاکتیکی و بدنی خود را دنبال کردند.