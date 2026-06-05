استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای منطقه نیشابور، پیشنهاد تشکیل شهرستان «نیشابور شمالی» در کنار سه نیشابور شرقی، جنوبی و غربی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه نیشابور و ضرورت رفع مشکلات جمعیتی و خدمت رسانی بهتر، پیشنهاد رسمی برای ایجاد شهرستان «نیشابور شمالی» در کنار سه نیشابور دیگر (شرقی، جنوبی و غربی) ارائه شده است و با مرکزیت نیشابور، هویت واحد نیشابور بزرگ باید حفظ شود.

غلامحسین مظفری امروز در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره) به همراه عبدالکریم حسین‌ زاده معاون توسعه روستایی رئیس جمهور در روستای دزق از توابع بخش سرولایت، اظهار داشت: این منطقه با پیشینه ای که دارد، سالها پیش می توانست به شهرستان تبدیل شود. یکی از قدیمی ترین بخشهای استان خراسان است و در همه حوزه ها حضوری مؤثر داشته، اما امروز با مشکل جمعیت روبرو شده؛ به طوری که جمعیت آن بیش از یازده هزار نفر اعلام شده است.

وی ادامه داد: <<من با همه وجود پای کار هستم و از آقای ساقی (مدیرکل سیاسی استانداری)، نمایندگان و همه مسئولان به ویژه آقای حسینی درخواست می کنم که برای رقم خوردن این اتفاق کمک کنند. اگر لازم باشد برخی جاها را الحاق انجام دهیم، انجام خواهد شد تا ان شاء الله این مهم محقق شود>>.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح جدید خود برای ساماندهی تقسیمات در منطقه نیشابور، افزود: برای اولین پیشنهاد اسامی شهرستانهای جدید را مطرح می کنم. به جای «زبرخان»، «فیروزه» و «میان جلگه نیشابور» پیشنهاد می دهم که نیشابور شرقی، نیشابور جنوبی، نیشابور غربی و این منطقه نیز نیشابور شمالی نامگذاری شوند تا هویت نیشابور بودن همه بخشها حفظ شود. به این ترتیب، چهار نیشابور با مرکزیت شهر نیشابور خواهیم داشت.

مظفری خاطرنشان کرد: همانطور که آقای سلیمانی نیز تأکید کردند، این پهنه جغرافیایی نیشابور بزرگ باید همیشه نیشابور را داشته باشد.

وی در خصوص اشتغال و کارآفرینی نیز تأکید کرد: توجه به رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در کنار مسائل تقسیمات کشوری، یکی از اولویت های جدی مدیریت استان است.