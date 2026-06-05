شمار حماسه حضور مردم غیور در میدان و خیابان در آستانه سه رقمی شدن

مردم ایران در مدت نزدیک به ۱۰۰ روز حماسه‌ای به یاد ماندنی در میادین و خیابان‌های کشور در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح کشورمانخلق کردند.