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شمار حماسه حضور مردم غیور در میدان و خیابان در آستانه سه رقمی شدن

مردم ایران در مدت نزدیک به ۱۰۰ روز حماسه‌ای به یاد ماندنی در میادین و خیابان‌های کشور در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح کشورمانخلق کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۲۱:۵۱
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برچسب ها: حضور حماسی مردم ، اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی
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