هیئت عالی رتبه حماس به ریاست خلیل الحیه برای شرکت در دور جدید مذاکرات آتش و دیدار با گروه‌های فلسطینی وارد قاهره پایتخت مصر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، قرار است دور جدید مذاکرات حماس با مقامات مصری و میانجی برای چندین روز از فردا (شنبه) آغاز شود.

بر اساس اعلام جنبش حماس، این هیئت که متشکل از «زاهر جبارین» مسئول حماس در کرانه باختری و «حسام بدران» و «غازی حمد» از اعضای دفتر سیاسی این جنبش است، با مقامات مصری و میانجی دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

هدف از این دیدارها، تکمیل اجرای مرحله اول توافق آتش‌بس، توقف تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و یافتن سازوکار‌های مناسب برای ورود به مرحله دوم توافق است.

علاوه بر این، هیئت حماس قرار است با گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی نیز ملاقات کند.

این دیدار‌ها با هدف ارائه یک موضع ملی یکپارچه در خصوص مسائل مختلف و توافق بر سر راه‌های مقابله با چالش‌هایی که ملت فلسطین با آن رو‌به‌رو است، صورت خواهد گرفت.