فرقی ندارد؛ فقیر باشی یا غنی؛ وقتی که عشق به مولایت نقطه مشترکتان باشد؛ می‌توانی با هر کیش و مسلکی؛ دارا و ندار، همسفره شوی و میهمانِ میزبانی؛ به سخاوت و مهربانی علی...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عید آمد و همه آستین بالا زدند؛ خیلی‌ها آشپز شدند؛ کسانی که شاید سررشته‌ای هم در این کار نداشتند؛ اما با چاشنی عشق، طعم خاصی به دست‌پختشان دادند؛ سفره‌ها پهن شد و دارا و ندار بر سر آن نشستند؛ چون خوردن حتی یک قاشق از آن غذا غنیمت بود و حکم مائده آسمانی داشت؛ آخر، میزبان علی بود و میهمان، هر کس که می‌خواهد باشد؛ سخاوت او، انتهایی ندارد و گزینش هم نمی‌کند؛ او علی ست و همین برای معرفی اش کافی ست.