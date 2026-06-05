علی رضوانی در بدون تعارف این هفته به سراغ نیرو‌هایی رفته که مستقیما به دل خطر زده و جانشان را برای این خاک و این مردم در کف دست قرار داده و بمب‌های عمل نکرده در جنگ را خنثی می‌کنند.