مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از فعالیت شبانه‌روزی کارگاه‌های عمرانی برای پیشبرد ۶۵ طرح استراتژیک در حوزه‌های راهسازی و ساخت ساختمان‌های دولتی در سراسر استان خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، در جلسه شورای فنی استان اعلام کرد که از مجموع ۶۵ طرح عمرانی فعال، ۴۰ طرح مربوط به احداث و توسعه ۶۰۰ کیلومتر از شبکه‌های راهسازی استان است که با هدف تسهیل دسترسی به نقاط مختلف در حال اجراست.

آرامون همچنین با اشاره به اجرای ۲۵ طرح ساخت ساختمان‌های دولتی، از طرح های مهمی نظیر مجتمع‌های اداری، کتابخانه‌ها، مجتمع فرهنگی آشوریان ارومیه و پایگاه‌های امداد جاده‌ای خبر داد.

وی تأکید کرد که این طرح ها به رغم شرایط دشوار و چالش‌های موجود، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال پیشرفت هستند.

آرامون تصریح کرد که تمرکز بر تکمیل این زیرساخت‌ها، از جمله ساختمان‌های اداری و تسهیل تردد در جاده‌های استان، در اولویت برنامه‌های اجرایی راه و شهرسازی قرار دارد.