حضور ورزشکار مراغهای در اردوی تیم ملی سپک تاکرا
ورزشکار مراغهای به نمایندگی از آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی سپک تاکرا حضور یافته است.
حسن پور افزود: ورزشکار مراغهای تنها نماینده استان در تمرینهای تیم ملی سپک تاکرا است.
وی اضافه کرد:این اردو از ۱۲ خرداد در شهر رشت استان گیلان آغاز شده است و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
اردوی انتخابی تیم ملی سپک تاکرا مردان ایران با حضور ۱۳ ورزشکار به منظور آمادهسازی برای حضور در رقابتهای جهانی تایلند و مسابقات آسیایی ناگایو با حضور بازیکنان منتخب از استانهای مختلف کشور هم اکنون در حال برگزاری است.
ورزش سپک تاکرا شبیه والیبال است که در آن برای گذراندن توپ از تور به جای دست از پا استفاده میشود.