واکنش کاربران فضای مجازی به پیام رهبر انقلاب

نقش آفرینی مردم، وحدت ملی و حفظ انسجام اجتماعی سه محور پر تکرار کاربران فضای مجازی از پیام روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر و سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بود.