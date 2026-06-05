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واکنش کاربران فضای مجازی به پیام رهبر انقلاب

نقش آفرینی مردم، وحدت ملی و حفظ انسجام اجتماعی سه محور پر تکرار کاربران فضای مجازی از پیام روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر و سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۵- ۲۱:۲۷
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برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، فضای مجازی ، عید غدیر
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