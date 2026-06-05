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ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیهای بر ادامه دقیق رویههای قانونی کنکور و شفافیت کامل در ثبت سوابق تحصیلی تأکید کرد و هرگونه تغییر در ضوابط آزمون را منحصراً در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو دغدغههای مطرحشده از سوی داوطلبان و خانوادههای گرامی، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی به استحضار میرسد:
داوطلبان پایه دوازدهم امسال، سوابق تحصیلی پایه یازدهم خود را در سال گذشته طبق تقویم آموزشی ایجاد نمودهاند و دادههای معدل این دسته ثبت شده است. در خصوص داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی هستند، شرایط و زمانبندی ایجاد سابقه از سال گذشته بهصورت رسمی اعلام شده است. این مسیر از ابتدا شفاف بوده و فرصت مقتضی برای آمادگی فراهم بوده است.
بسیاری از داوطلبان، برنامه تحصیلی و تصمیمات مهم زندگی خود و خانوادههایشان را سالها بر اساس ضوابط قانونی تنظیم کردهاند. پایبندی به قوانین جاری دقیقاً به معنای صیانت از حق این داوطلبان است؛ چرا که هر تغییر یکجانبه، تضییع حق کسانی است که به قانون اعتماد کرده و بر اساس آن زندگی خود را برنامهریزی کردهاند.
تصمیمات ناظر به شرایط خاص پیشآمده در کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذیصلاح در حال بررسی کارشناسی است.
چنانچه بر اساس این بررسیها با حضور وزیر آموزش و پرورش تصمیمی اتخاذ شود، صرفاً از طریق مجاری رسمی و با رعایت اصول حاکم بر مصوبات شورا اعلام خواهد شد.
تغییر در ضوابط آزمون سراسری تنها در صلاحیت مرجع قانونی مشخص (شورای عالی انقلاب فرهنگی) است و هیچ اظهارنظر غیررسمی در این خصوص اعتبار ندارد. توجه به اخباری که از منابع فاقد صلاحیت منتشر میشود؛ تمرکز و آرامش داوطلبان را در حساسترین دوره آمادگی مختل میسازد.