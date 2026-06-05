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با پیشرفت ۶۱ درصدی عملیات آمادهسازی معابر و تسطیح خیابانها در سایت «بُلیتی» شوشتر، امیدها برای حل مشکل دیرینه اسکان خانوارها با تکمیل طرح های زیرساختی تا پایان سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا بهادری، رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر، از پیشرفت بیش از ۶۱ درصدی طرح آمادهسازی معابر سایت ۱۸.۵ هکتاری منطقه بُلیتی با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال خبر داد.
بهادری، با اشاره به اینکه تأمین اعتبار این پروژه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن صورت گرفته، تأکید کرد که ساخت بلوارهای ۳۰ و ۴۵ متری، جویجدول و کفپوشگذاری پیادهروها در دستور کار قرار دارد.
این عملیات زیرساختی با هدف رفع موانع دسترسی و آمادهسازی سایت برای اسکان ۵۵۰ خانوار در واحدهای مسکونی تکمیل میشود.
به گفته وی، با پیگیریهای مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، انتظار میرود با اتمام طرح های عمرانی، مشکل اسکان ساکنان این منطقه تا پایان سال جاری حل گردد.