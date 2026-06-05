مسابقات چوب‌کشی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر - قرقیزستان، در قم برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، برترین ورزشکاران رشته چوب‌کشی (مس رستلینگ) از سراسر ایران در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به مصاف هم می‌روند.

درخشش در این رویداد مقدمه‌ای برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان است و ورزشکارانی که در رویداد‌های انتخابی و اردو‌های آماده سازی عملکرد قابل قبولی را ارائه دهند، راهی بیشکک خواهند شد.

در این مسابقات که به میزبانی استان قم برگزار می‌شود آقایان در اوزان ۷۰-،۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم، ۱۷ و ۱۸ خرداد برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت می‌کنند.

رقابت‌های بانوان در اوزان ۵۵-، ۷۵- و ۷۵+ کیلوگرم، ۱۹ و ۲۰ خرداد برگزار خواهد شد.