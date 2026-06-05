برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوبکشی در قم
مسابقات چوبکشی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در بازیهای جهانی عشایر - قرقیزستان، در قم برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، برترین ورزشکاران رشته چوبکشی (مس رستلینگ) از سراسر ایران در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به مصاف هم میروند.
درخشش در این رویداد مقدمهای برای حضور در بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان است و ورزشکارانی که در رویدادهای انتخابی و اردوهای آماده سازی عملکرد قابل قبولی را ارائه دهند، راهی بیشکک خواهند شد.
در این مسابقات که به میزبانی استان قم برگزار میشود آقایان در اوزان ۷۰-،۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم، ۱۷ و ۱۸ خرداد برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت میکنند.
رقابتهای بانوان در اوزان ۵۵-، ۷۵- و ۷۵+ کیلوگرم، ۱۹ و ۲۰ خرداد برگزار خواهد شد.