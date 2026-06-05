تبیین پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت با ایجادیاس و ناامیدی و بهم زدن ساختار محاسباتی مسئولان کشور محور اصلی خطبه های امامان جمعه شهرهای آذربایجان غربی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خطیبان نماز جمعه این هفته در مصلی ها و مساجد شهرهای آذربایجان غربی در خطبه های خود ضمن تشریح ابعاد شخصیتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و قائد امت را پیرو راستین خط امام توصیف کرده و با اشاره به بیانات اخیر رهبر سوم انقلاب حضرت ایت الله مجتبی خامنه ای پیام اخیر ایشان را برای نمازگزاران تشریح کردند.

ولایت مداری و عدالت محوری از جمله ویژگی های دو رهبر فقید و شهید انقلاب بود که رهبر معظم انقلاب، بسط این دو اصل اساسی را در شئون مختلف جامعه مورد تاکید قرار دادند.

ائمه جمعه استان همچنین با توصیه همگان به تأمل در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب بر لزوم هوشیاری مردم در خصوص تلاش دشمن برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه و مسئولان را به توجه جهادی به تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در ساختار محاسباتی کشور توصیه کردند.

خطیبان نماز جمعه در خطبه های سیاسی همچنین ضمن تبریک و تشریح عید غدیرخم، معرفی امیرالمومنین بعنوان ولی و وصی مسلمانان پس از پیامبر مکرم اسلام را تعیین مسیر هدایت به وسیله ائمه معصومین دانسته و ولایتمداری و وحدت را رمز پیروزی در برابر دشنام دانستند.

لزوم استمرار و ممارست در برگزاری تجمعات شبانه بعنوان مولفه ای اثرگذار در معادلات سیاسی ایران و دشمن امریکایی صهیونیستی، مصرف بهینه منابع در شرایط سخت کنونی کشور و لزوم توجه جدی مسئولان به مشکلات و مطالبات مردم از دیگر محورهای خطبه های نماز جمعه در شهرهای استان بود.