آغاز فعالیت اتوبوسهای مسیر آزادراه سهند - تبریز در روزهای جمعه
شهردار سهند از آغاز فعالیت اتوبوسهای مسیر آزادراه سهند - تبریز در روزهای جمعه خبر داد و گفت:از روز جمعه ۱۵ خرداد ماه اتوبوسهای شهری در روزهای تعطیل نیز فعال خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
شمسالله فیروزیان گفت:حرکت اتوبوسهای مسیر آزادراه سهند-تبریز به صورت یک ساعته برنامهریزی شده است از ساعت ۷ صبح از ایستگاه مبدا (روبروی بانک مسکن در سهند) و از ساعت ۸ صبح از ایستگاه متروی لاله تبریز به سمت سهند انجام میشود.
شهردار سهند در ادامه از افزایش ساعت کاری خط آزادراه سهند - تبریز تا ساعت ۲۰ شب خبر داد و گفت: برای رفاه حال مسافرانی که در ساعات پایانی روز جابجا میشوند از روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ساعت فعالیت این ناوگان تا ساعت ۲۰ شب افزایش یافته است.
فیروزیان گفت: آخرین زمان مسافرگیری و حرکت از ایستگاه متروی میدان امام حسین (ع) لاله به سمت سهند ساعت ۲۰ خواهد بود و فاصله زمانی مسافرگیری در این ساعات به صورت نیمساعته تنظیم گردیده است.