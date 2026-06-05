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رئیس جمهور روسیه پایان سریع جنگ در منطقه و دستیابی به راهکار سیاسی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری اینترفکس روسیه در گزارشی با اشاره به اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در حاشیه مجمع اقتصادی سنپترزبورگ نوشت؛ پوتین با تمرکز بر جنگ ایران و آمریکا، بر حمایت مسکو از پایان سریع درگیری و دستیابی به راهحل سیاسی تاکید کرده است.
وی با اشاره به روابط نزدیک روسیه با کشورهای عربی و همچنین ایران گفت: مسکو از آغاز بحران همواره تهران را به خویشتنداری و پرهیز از هرگونه اقدام نظامی علیه دیگر کشورهای اسلامی دعوت کرده است.
پوتین تاکید کرد: روسیه طی سالهای گذشته روابط دوستانهای با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران ایجاد کرده و تلاش کرده است از گسترش دامنه جنگ جلوگیری کند.
رئیسجمهور روسیه همچنین روند تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران مذکور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نشانههایی از تلاش دو طرف برای دستیابی به توافق مشاهده میشود و روسیه امیدوار است این روند به نتیجهای مثبت و پایان جنگ منجر شود.
پوتین در ادامه ادعاهای مطرحشده مبنی بر اینکه روسیه از جنگ پیرامون ایران سود میبرد را رد کرد و گفت: روسیه به دنبال منافع پایدار و روابط بلندمدت با شرکای بینالمللی خود است و از این رو پایان یافتن درگیری را به سود خود میداند.
رئیسجمهور روسیه همچنین از برقراری آتشبس میان طرفهای درگیر استقبال کرد و گفت: با وجود برخی مشکلات و تنشهای پراکنده، ادامه آتشبس فرصت مهمی برای حلوفصل سیاسی بحران فراهم کرده است.
وی تاکید کرد: مسکو تماسهای خود با همه طرفهای ذیربط را حفظ کرده و در صورت نیاز آماده است برای کمک به پایان جنگ و دستیابی به توافق، نقشآفرینی کند.
پوتین بیان کرد: من هیچ اقدام تحریک آمیزی از سمت ایران نمیبینم. ما آماده پذیرش اورانیوم غنی شده ایران هستیم. همچنین از توقف اقدامات نظامی در ایران حمایت میکنیم و این اقدام را حرکتی درست میدانیم. روسیه هیچ دلیلی مبنی بر این که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هستهای است ندارد. دستیابی به اورانیوم برای اهداف صلح آمیز حق ایران است. ما قصد داریم به همکاری خود با ایران در خصوص ساخت تأسیسات هستهای بعد از آرام شدن اوضاع ادامه دهیم. میتوانیم به ایران اورانیوم لازم برای استفاده در زمینههای صلح آمیز را بدهیم. ایران هیچ درخواستی برای دریافت سلاح از روسیه نداشته و ما چنین کاری نکردهایم.