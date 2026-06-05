استاندار خوزستان گفت: مجموع طرح‌های امیدیه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در آیین بهره‌برداری از چندین طرح عمرانی در شهرستان امیدیه که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: اکنون شاهد اجرای پروژه‌های ارزشمندی در این شهرستان هستیم که حاصل همگرایی و تلاش مضاعف مجموعه مدیریتی امیدیه است.

وی با قدردانی از عملکرد شهرداری امیدیه تصریح کرد: در بازدید‌های مکرر از این شهرستان، شاهد پیگیری، سرعت عمل و دقت بالای شهرداری در پیشبرد پروژه‌ها بوده‌ایم که این رویکرد، امیدیه را به الگویی موفق در اجرای دقیق طرح‌ها تبدیل کرده است؛ انتظار می‌رود این روند خدمت‌رسانی و حفظ پاکیزگی شهر با جدیت تداوم یابد.

استاندار خوزستان ادامه داد: با پایان این آیین، به‌منظور بررسی و بهره‌برداری از طرح‌های دیگر، عازم بخش «میانکوه» هستیم تا خدمات‌رسانی به مردم این منطقه نیز تداوم یابد.

وی همچنین از تلاش‌های نماینده مردم در مجلس، فرماندار شهرستان، امام جمعه و سایر مسئولان محلی که در به ثمر رسیدن این طرح‌ها نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

موالی‌زاده با اشاره به نقش همکاری دستگاه‌های نفتی در پیشبرد توسعه زیرساختی منطقه گفت: استفاده بهینه از منابع حاصل از حق آلایندگی، ارزش افزوده و سایر اعتبارات در اجرای این پروژه‌ها بسیار موثر بوده و امیدواریم مردم امیدیه از برکات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

در این مراسم ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه‌ها، بر تداوم همگرایی مسئولان برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌های شهرستان امیدیه تاکید شد.

بازارچه آبزیان امیدیه با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این طرح در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی شهرستان امیدیه از سوی شهرداری احداث شده است.

برای احداث این بازارچه، تعداد ۵۷ غرفه پیش‌بینی و ساخته شده است.

اعتبار هزینه‌شده برای احداث این پروژه، ۹۰۰ میلیارد ریال بوده و منابع مالی آن نیز از محل عوارض آلایندگی و اعتبارات جاری تأمین شده است.

همچنین سه سایت جدید دکل همراه اول در محدوده کوی شهید مطهری، مناطق شرکتی و کوی پردیس شهر امیدیه با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال و با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

این پروژه‌ها نیز در محدوده کوی شهید مطهری، مناطق شرکتی و کوی پردیس شهر امیدیه احداث شده است.

عملیات اجرایی این طرح توسط شرکت ارتباطات مخابرات استان خوزستان انجام شده است.

برای احداث این سه سایت دکل مخابراتی، مجموعاً ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و هزینه شده است.

با افتتاح این پروژه‌ها، پوشش ارتباطی و کیفیت مخابراتی در مناطق یادشده از شهر امیدیه بهبود یافته است.