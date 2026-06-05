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تقویم خاطرات مردم ایلام را که ورق میزنیم؛ به پانزده خردادی میرسیم که در آن، راهپیمایی مردم به یاد شهدای ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ با بمباران رژیم بعث عراق به خاک و خون کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ پانزده خرداد سال ۱۳۶۱، این بار در ایلام، خاطرهساز شد؛ خاطرهای از جنس وفاداری و ایستادگی مردمی انقلابی که فقط زمانش با سال ۱۳۴۲ فرق میکرد؛ اما راه همان راه بود و هدف همان...
در این روز، جنگندههای رژیم بعثی با بمباران راهپیمایانی که برای گرامیداشت یاد شهدای ۱۵ خردا سال ۱۳۴۲ به خیابانهاآمده بودند، ۴۱ نفر از مردم ایلام را به شهادت رساندند و ۱۵۰ نفر دیگر را نیز زخمی کردند.