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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به مصوبات نشست بررسی مشکلات بخش غیزانیه گفت: با تأمین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی بهسازی چهار روستای این بخش بهزودی آغاز میشود و تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی نیز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،محمود اکبری، فضلی در نشست بررسی مسائل و مطالبات بخش غیزانیه اظهار کرد: بنیاد مسکن خوزستان با همکاری فرمانداری اهواز، دهیاریها و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای روستاهای غیزانیه را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی افزود: توجه ویژه به حوزه مسکن روستایی، بهسازی معابر و توسعه زیرساختهای روستایی از جمله موضوعاتی است که با حمایت و پیگیریهای مستمر در دستور کار قرار گرفته و مصوبات مناسبی نیز در این زمینه به تصویب رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اختصاص سهمیه مناسب برای اجرای طرحهای مسکن روستایی در استان گفت: با اطلاعرسانی و همکاری فرمانداری، بخشداریها، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها، زمینه بهرهمندی متقاضیان از تسهیلات ساخت مسکن روستایی فراهم خواهد شد.
اکبری فضلی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ دولت، برای هر واحد مسکونی روستایی تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که میتواند نقش مؤثری در نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه مسکن روستایی در خوزستان تصریح کرد: این استان به دلیل گستردگی مناطق روستایی نیازمند شتاببخشی به اجرای طرحهای مسکن است و انتظار میرود با همکاری دستگاههای اجرایی و استقبال مردم، سهمیههای اختصاصیافته بهطور کامل جذب شود.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان در خصوص بهسازی معابر روستایی نیز گفت: اعتبارات مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت، قیر رایگان و سایر منابع تخصیصی به بنیاد مسکن ابلاغ شده است و تلاش خواهیم کرد با همافزایی دهیاریها و شوراهای اسلامی، روند بهسازی معابر روستایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
اکبری فضلی خاطرنشان کرد: بخشی از روستاهای غیزانیه پیش از این از طرحهای بهسازی بهرهمند شدهاند و با اعتبارات جدید، عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت چهار روستای دیگر این بخش نیز بهزودی آغاز خواهد شد.