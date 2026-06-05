نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:با افزایش بارندگی‌ها و بهبود ورودی آب به مخزن سد سهند میزان پرشدگی این سد به حدود ۹۵ درصد ظرفیت مخزن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری با بیان اینکه میزان پرشدگی سد سهند هشترود به ۹۵ درصد رسید گفت:موضوعی که پس از سال‌ها کاهش ذخایر آبی، نویدبخش بهبود وضعیت منابع آب در این شهرستان محسوب می‌شود.

وی گفت: ظرفیت این سد ۱۶۵ میلیون متر مکعب است که به ۱۴۶ میلیون متر مکعب رسیده که تراز به زمان افتتاح این سد یعنی سال ۸۴ رسیده است.

شهسواری از سرمایه گذاران کشاورزی و صنعتی خواست با توجه به ذخیره آب پشت این سد در منطقه سرمایه گذاری کنند.

سد سهند هشترود یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب شهر هشترود، صنعت و کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و با ظرفیت بیش از ۱۶۵ میلیون مترمکعب نقش قابل توجهی در تامین آب پایاب سد و کشاورزان دارد.