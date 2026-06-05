امام جمعه موقت سلماس گفت: تقویت ایمان و اعتقادات دینی در کنار وحدت و انسجام ملی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام نجفی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سلماس با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین جایگاه ایمان و اعتقادات دینی در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت و افزود: توجه به آموزه‌های دینی، عمل به دستورات الهی و بهره‌گیری از معارف قرآن کریم و اهل بیت(ع) زمینه‌ساز سعادت انسان و استحکام بنیان خانواده و جامعه است.

او با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های اسلامی و اخلاقی افزود: تقویت باورهای دینی در میان نسل جوان و توجه به مسائل تربیتی و فرهنگی از مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز است و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه موقت سلماس در ادامه با اشاره به اهمیت خودسازی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که بر پایه ایمان، اخلاق و معنویت حرکت کند، در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

حجت‌الاسلام نجفی در خطبه دوم با گرامی‌داشت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: امام راحل با تکیه بر ایمان، مردم‌باوری و استقلال‌طلبی، مسیر عزت و اقتدار ملت ایران را ترسیم کرد و امروز نیز حفظ و تبیین آرمان‌های ایشان وظیفه‌ای همگانی است.

او همچنین با اشاره به قیام تاریخی ۱۵خرداد این واقعه را نقطه عطفی در شکل‌گیری نهضت اسلامی دانست و افزود: قیام مردم در ۱۵ خرداد نشان داد که ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی همواره پیشگام بوده و همین روحیه زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

امام جمعه موقت سلماس با اشاره به مسائل سیاسی روز کشور و منطقه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دشمنان همواره تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روانی، روحیه امید و همبستگی را در جامعه تضعیف کنند، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده و باشکوه مردم سلماس در جشن کیلومتری عید غدیر قدردانی کرد و افزود: مشارکت پرشور اقشار مختلف مردم در این مراسم معنوی، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به اهل بیت(ع) و نمادی از وحدت، همدلی و نشاط اجتماعی در شهرستان بود.

حجت‌الاسلام نجفی وحدت و همدلی را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و افزود: همه اقشار جامعه باید برای حفظ آرامش، تقویت همبستگی و پیشبرد اهداف نظام اسلامی تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات و مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی مطلوب، تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و تقویت امید در جامعه از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

امام جمعه موقت سلماس با تأکید بر نقش وحدت، ایمان و امیدآفرینی در پیشرفت کشور، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ارزش‌های اسلامی، انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، از چالش‌ها عبور کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت ادامه خواهد داد