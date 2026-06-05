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امسال ۲۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان بانه به کشت گیاه روغنی کاملینا اختصاص یافته است؛ محصولی مقاوم و اقتصادی که میتواند جایگاه ویژهای در تناوب زراعی با گندم و جو پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بانه گفت: کاملینا به دلیل مقاومت بالا در برابر کمآبی، سرما و گرما، یکی از محصولات مناسب برای تناوب زراعی با گندم و جو به شمار میرود.
عطاری افزود: برای معرفی ظرفیتهای این محصول، کلاسهای آموزشی و ترویجی در سطح مزارع شهرستان برگزار شده است.
وی با اشاره به عملکرد مناسب کاملینا اظهار داشت: این محصول با میانگین برداشت حدود یک و هشت دهم تن در هر هکتار و برخورداری از خرید تضمینی دولت، میتواند درآمد مناسبی برای کشاورزان به همراه داشته باشد.