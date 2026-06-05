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مدیران و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با برپایی میز خدمت در مصلی نماز جمعه اهواز، ضمن گفتوگو با نمازگزاران، به بررسی و رسیدگی مستقیم به درخواستهای مردمی در حوزههای مسکن و زیرساختهای عمرانی پرداختند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در راستای تداوم برنامه خدمترسانی بیواسطه به شهروندان، مسئولان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و اداره اهواز با حضور در میعادگاه نماز جمعه، به صورت چهرهبهچهره به پرسشها و مشکلات مراجعین پاسخ دادند.
در این برنامه، مسائل مهمی نظیر طرح نهضت ملی مسکن، تأمین زمین، مباحث مربوط به اسناد اراضی و بازآفرینی شهری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین کارشناسان حاضر، علاوه بر رسیدگی به دغدغههای مردم در حوزه راههای شهری و روستایی و ایمنی محورهای مواصلاتی، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع موانع موجود صادر کردند.
به گفته مسئولان، این اقدام با هدف افزایش رضایتمندی مردم، شفافیت در پاسخگویی و تسریع در روند پیگیری امور شهروندان صورت گرفته و به عنوان یک برنامه مستمر در دستور کار اداره کل قرار دارد.