آیت الله سیدمجتبی میردامادی، رهبر سوم انقلاب را از تبار امام حسین (ع) و دارای شخصیتی عالم، عارف، شجاع، آشنا به مسائل کلان کشور و ساده زیست خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نمایندگی خراسان رضوی، دومین نشست تخصصی نخبگانی را با موضوع ابعاد شخصیت سومین رهبر جمهوری اسلامی با حضور آیت الله سیدمجتبی میردامادی از بستگان نزدیک رهبری، هم درس و هم دوره رهبر سوم و محقق و پژوهشگر، برگزار کرد.

آیت الله سیدمجتبی میردامادی در این نشست اظهار کرد: رهبر سوم انقلاب از طرف آیت الله سید عبدالجواد خامنه ای به امام سجاد علیه السلام می رسند که شجره نامه خاندان پدری رهبر شهیدمان به رویت آن امام عزیز رسیده بود، جد ایشان به نسل سیدمحمد در دوران عباسیان می رسد که بعدا به منطقه تفرش رفتند و سپس در آذربایجان سکنی گزیدند.

این محقق و پژوهشگر افزود: آیت الله سید عبدالجواد، مجتهدی خوش اخلاق و خوش برخورد بود که در مشهد نیز شاگردان و مریدانی داشت.

رهبر سوم انقلاب شجاع و اهل جهاد و شخصیتی عالم، عارف و ساده زیست است

آیت الله سیدمجتبی میردامادی در تبیین ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: حضور موثر آیت الله سیدمجتبی خامنه ای در جبهه ها در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله به همراه برادشان آقا سید مصطفی، توانایی علمی بالا و نبوغ و استعداد خیلی خوب از دیگر ویژگی های رهبر جدید انقلاب است به طوری که در زمان حضور در کلاس درس مراجع تقلید، از جمله آیت الله وحید، حضور ایشان محسوس بود.

آیت الله میردامادی با اشاره به ارتباط صمیمانه رهبر جدید با بزرگان عرفانی از جمله آیت الله بهجت، اظهار داشتند: رهبر سوم انقلاب به موضوعات عرفانی و سیر و سلوک معنوی علاقه دارند و در موضوع عرفان خیلی نکته‌ سنج هستند، همچنین حقیقتا ساده زیستی از دیگر ویژگی های رهبر سوم انقلاب است.

وی در تشریح ساده زیستی معظم له، افزود: رهبر سوم در ۱۰ سال اخیر با اجاره منزلی در قم، صبح ها هر روز با خودرو ساده به قم مشرف می شدند و سپس به تهران برمی گشتند و در جلسه درس خارج ایشان طلاب زیادی شرکت می کردند.

آیت الله میردامادی با تاکید دوباره بر شجاعت رهبر سوم انقلاب، گفت: در جنگ اخیر و بعد از حادثه اسفناک شهادت رهبر شهیدمان و مسائلی که به وجود آمد، دقت در بیانات و پیام های ایشان نشان می دهد که رهبر معظم انقلاب با شجاعت و بی باکی مدیریت امور را در دست دارند.

آشنایی با مسائل کلان کشور از دیگر ویژگی های رهبر سوم انقلاب است

آیت الله میردامادی اظهار کرد: رهبر جدید انقلاب از دوران نوجوانی و در سن حدود ۱۲ یا ۱۳ سالگی در جریان مسائل سیاسی کشور و در متن قضایا قرار گرفتند و دائما از رهبر شهید سرمشق گرفتند.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر ایشان اخلاص و پرهیز از شهرت است به طوری که در مجالسی که شرکت می کردند، از شهرت پرهیز می کردند، بسیاری از فعالیت ها و اقدامات مهم توسط ایشان انجام می شد اما بروز نمی دادند و دیگران را مطلع نمی کردند.

آیت الله میردامادی در تشریح ویژگی دیگر رهبر جدید انقلاب گفت: رسیدگی به مشکلات افراد گرفتار و اهتمام به حل مشکلات آنها از دیگر ابعاد شخصیتی رهبر سوم است که از ویژگی های رهبر شهید انقلاب نیز بود.

بررسی شجره نامه و اصل و نسب اجدادی رهبر سوم انقلاب

‌آیت الله سید مجتبی میردامادی در این نشست با اشاره به اصل و نسب اجدادی مقام معظم رهبری و اثرگذاری اجداد معظم له در شکل گیری شخصیت ایشان، اظهار داشت: از جمله افرادی که در این زمینه نقش داشتند، حاجیه خانم میردامادی بود که شخصیت فوق العاده ای داشت، حافظ قرآن و حافظ دیوان اشعار حافظ بود، شخصیتی با اطلاعات زیاد، شجاع و بسیار خوش بیان بود و افراد از مصاحبت با ایشان لذت می بردند و مستفیض می شدند.

آیت الله میردامادی افزود: حاجیه خانم میردامادی فرزند مرحوم آیت الله سید هاشم میردامادی نجف آبادی بودند، در سنین کودکی هوش بالایی داشتند و زمانی که در نجف بودند به همراه پدرشان مرحوم آقا بزرگ در درس آیت الله آخوند و آیت الله نائینی حاضر می شدند و بهره می بردند، ایشان هم به زبان ترکی و هم به زبان عربی مسلط بودند.

وی اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب هم که متاثر از جد بزرگوارشان آیت الله میردامادی نجف آبادی بودند، در شکل گیری شخصیت رهبر سوم نقش برجسته ای داشتند.

آیت الله میردامادی ادامه داد: مرحوم آقا سیدهاشم میردامادی نجف آبادی یکی از خانواده های سرشناس در ایران و متولد سال حدود ۱۲۶۲ بودند که در مهر سال ۱۳۳۹ دعوت حق را لبیک گفتند و در دارالسلام حرم مطهر امام رضا علیه سلام به خاک سپرده شدند.

میردامادی خاطرنشان کرد: آقا سیدهاشم میردامادی نجف آبادی شاگرد بعضی از علما مثل آخوند خراسانی، آیت الله نائینی، مرحوم کمپانی و آیت الله میرزای شیرازی بودند و از نظر عرفانی نیز شاگرد سید احمد کربلایی، آیت الله سیدعلی قاضی، آیت الله کشمیری و میرزاجواد ملکی بوده اند. ایشان رویکردی عرفانی داشتند به نحوی که علامه طباطبایی از مرحوم سیدهاشم با عنوان <<اعبد طلاب نجف>> نام برده بودند.

وی بیان کرد: یکی از کتاب هایی که از ایشان به یادگار مانده، خلاصه‌ البیان فی تفسیرالقرآن است که از طریق جمع آوری مکتوبات آقای نورایی کارمند اداره آمار مشهد انجام گرفت، این تفسیر در هفت جلد نوشته شده و در سال ۱۳۹۴ این تفسیر با حضور آیت الله سیدمجتبی خامنه ای و آیت الله محمدی گلپایگانی در مشهد رونمایی شد و پیام رهبر شهید به مراسم رونمایی از این تفسیر نیز قرائت و در اول این اثر به عنوان تقریظ رهبری چاپ شد.

آیت الله میردامادی افزود: در سال ۱۴۰۱ در قم مجدد چاپ جدید این اثر را در چهار جلد بیروتی در قم رونمایی کردیم. علت اهتمام به چاپ این تفسیر، پیگیری رهبر شهید، درباره این تفسیر بود.

این محقق و پژوهشگر اظهار داشت: از جمله آثار دیگری که از آیت الله میردامادی نجف آبادی به جا مانده است، یک رساله در رجعت ترجمه سیف الامه و "فقه آخوند" است،

وی با اشاره به جایگاه آیت الله میردامادی نجف آبادی در نظر رهبر شهید بیان کرد: قائد شهید در جلسات خانوادگی به صورت ویژه به جایگاه جد بزرگوارشان می پرداختند و صحبت های بزرگان سلف و مباحث علمی، فقهی و عرفانی در این جلسات برجسته می شد.

میردامادی افزود: مرحوم سیدهاشم، همچنین هم درس با مرحوم آیت الله سیدمحسن حکیم مرجع بزرگ عراق بود و دوران رشد و بالندگی آن دو بزرگوار با هم طی شد.

وی ادامه داد: بر اساس شجره نامه ای که به امضای آیت الله مرعشی رسیده است، مرحوم سید هاشم با هفت واسطه به میرداماد حکیم دوره صفویه می رسند و میرداماد از یک طرف به امام صادق علیه السلام و از طرف دیگر به امام سجاد علیه السلام می‌ رسند، یعنی مرحوم سیدهاشم با ۳۴ واسطه به پیامبر اعظم (ص) می رسند.

در این خاندان شخصیت هایی نظیر: سید عبدالحسیب و سید احمد علوی بوده اند که برخی از آنان، حکمرانان مناطقی از ایران بوده اند در ضمن این که انسان های عالمی بودند. سید احمد علوی آثار مرحوم میرداماد را جمع‌ آوری کرده و خود نیز از همین خاندان و داماد میرداماد هم بوده است و میراث علمی میرداماد در اختیار ایشان بوده است.

آیت الله میردامادی با اشاره به فعالیت مؤسسه ای به نام مؤسسه حکیم میرداماد در قم افزود: حدود ۲۹ اثر میرداماد تا کنون در این موسسه نشر داده شده و کار شده است، بزرگترین کتاب فقهی میرداماد کتابی به نام «ضوابط الرضاع» است که به چاپ و انتشار رسید.

وی خاطرنشان کرد: آیت الله سید هاشم رویکرد مبارزاتی و جهادی داشتند و شجاعتی که رهبر شهید داشتند و آیت الله آقا سیدمجتبی دارند، از جهت تبار به این بزرگواران می رسد.

آیت الله میردامادی یادآور شد: جد ما در حادثه گوهرشاد در تیر ۱۳۱۴ هجری - شمسی حضور داشتند و بعد از آن حادثه به سمنان تبعید شدند و ایشان هفت سال در سمنان بودند و خیلی سریع در آنجا مورد توجه مردم قرار می گیرند و به عالم اول شهر تبدیل می شوند و سپس تبعیدشان در شهر ری ادامه یافت و در آنجا در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی نماز را اقامه می کردند.

آیت الله میردامادی تصریح کردند: در همایشی که در سال ۱۳۸۴ برای گرامیداشت آیت الله میردامادی و میزفندرسکی در گرگان برپا شد، هنگامی که برگزارکنندگان همایش به محضر رهبر شهید رسیدند، قائد شهید توصیه به بزرگداشت آیت الله سیدهاشم میردامادی فرمودند.

وی افزود: آیت الله میردامادی ۱۰۷ اثر داشتند، در حالی که میرفندرسکی تنها صاحب یک اثر به نام رساله صناعیه است.

میردامادی خاطرنشان کرد: زمانی که آقا سیدهاشم میردامادی در اصفهان حضور داشتند، به اتفاق شیخ بهایی و به نوبت نماز جمعه را در میدان امام اقامه می کردند که با استقبال نمازگزاران مواجه بود.

سلسله نشست های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی برای آشنایی با رهبر سوم انقلاب

رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی هم در این نشست اظهار داشت: رهبر سوم انقلاب بلافاصله پس از معرفی توسط مجلس خبرگان رهبری جایگاه خود را در دل های مردم باز کردند و مردم ارتباط قلبی و عاطفی با ایشان پیدا کردند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غفوری نژاد افزود: نمایندگی سازمان با هدف آشنایی جامعه نخبگانی با ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی نموده است که اولین آنها ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ با حضور حجت الاسلام والمسلمین گنابادی نژاد برنامه ریزی و برگزار شد.

وی گفت: خلاصه مباحث مطرح شده در این نشست ها تدوین و در اختیار رایزنان فرهنگی سازمان برای عرضه به جامعه مخاطبان قرار داده می شود.

در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی درباره دیگر ابعاد شخصیتی آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای برگزار شد.