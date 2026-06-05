امام جمعه بوکان گفت: امام خمینی(ره) عامل بازیابی هویت اسلامی، ایجاد اعتماد به نفس در محرومان و مستضعفان جهان و انسجام‌بخش ملت ایران بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه بوکان در خطبه‌های ۱۵ خرداد، شخصیت امام خمینی (ره) را عامل بازیابی هویت اسلامی، ایجاد اعتماد به نفس در محرومان جهان و انسجام‌بخش ملت ایران دانست و تأکید کرد: قیام ۱۵ خرداد زیربنای پیروزی انقلاب اسلامی در برابر رژیم ستمگر پهلوی بود.

ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، در خطبه‌های نماز جمعهٔ این هفته که با حضور پرشور مردم مؤمن در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و گرامیداشت قیام خونین ۱۵ خرداد، به تبیین ابعاد شخصیتی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی پرداخت.

ماموستا عباس احمدی با اشاره به نقش بی‌بدیل امام خمینی در انسجام‌بخشی به جامعهٔ ایران، تصریح کرد: امام راحل توانست هویت اسلامیِ ازدست‌رفتهٔ ملت ایران را بازآفرینی کند و عزت نفس و اعتماد به نفس را در میان مستضعفان جهان زنده نماید.

امام جمعه بوکان در ادامه، قیام ۱۵ خرداد را نقطهٔ عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران برشمرد و گفت: این قیام خونین، زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی و عامل فروپاشی رژیم ظالم و ستمگر پهلوی شد. رهبری هوشمندانهٔ امام خمینی (ره) بود که توده‌های محروم را به صحنهٔ مبارزه کشاند و به آنان این باور را داد که می‌توانند در برابر قدرت‌های طاغوتی ایستادگی کنند.

ماموستا احمدی تأکید کرد: امروز وظیفهٔ ما تداوم راه امام در حفظ استقلال، عزت ملی و مقابله با ظلم است و باید قدردان این میراث گران‌بها باشیم.

وی به مناسبت روز محیط زیست، حفظ طبیعت را یک اصل شرعی و ملی دانست و خواستار شکرگزاری نعمات الهی، صیانت از محیط زیست در تفرجگاه‌ها، مراعات مزارع و باغات کشاورزان و پرهیز از تخریب محصولات شد.

ماموستا احمدی همچنین با اشاره به افزایش دما و ورود به فصل گرم سال، بر مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌ویژه برق، تأکید ویژه‌ای کرد.

در ادامه، خطیب جمعهٔ بوکان به مبانی توحید اشاره کرد و "شرک اصغر" را مورد توجه قرار داد.

وی با بیان اینکه ریا و تظاهر از مصادیق شرک اصغر هستند، گفت: ترس از قدرت لایزال الهی باعث شجاعت در برابر ظالمان می‌شود. احترام با ریا متفاوت است؛ به کسانی که دارای شخصیت و جایگاه اجتماعی و دینی هستند باید حرمت نهاده شود، اما باید از ریا و تظاهر دوری کرد گاهی ترس از عبد موجب شرک است.