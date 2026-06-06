به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گفت: با دستور مقام قضایی و پیگیری بازرسان اداره دامپزشکی این شهرستان، یک آزمایشگاه غیرمجاز که اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه دامپزشکی می‌کرد، شناسایی و از فعالیت آن جلوگیری شد.

سعید راعی افزود: با توجه به اهمیت نظارت بر امور تشخیصی و درمانی در حوزه دامپزشکی و به‌منظور پیشگیری از مداخلات غیرقانونی در امور تخصصی، کارشناسان این اداره موفق به شناسایی یک آزمایشگاه غیرمجاز دامپزشکی در این شهرستان شدند.

وی گفت: در این بازرسی مشخص شد که این آزمایشگاه بدون دریافت هرگونه پروانه تأسیس از مراکز ذی‌صلاح، به صورت غیرمجاز اقدام به تجهیز سالنی برای انجام آزمایش‌های دامپزشکی کرده است. بنابراين با هماهنگی مقام قضایی و به‌منظور جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی که می‌توانست سلامت دام و در نهایت بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد، آزمایشگاه تعطیل و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه فعالیت در حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی مستلزم دریافت مجوزهای قانونی و دارا بودن صلاحیت‌های حرفه‌ای است، اعلام کرد: پرونده این تخلف برای رسیدگی قانونی و در مراحل قضایی، با هماهنگی واحد حقوقی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان برخوار همچنین از شهروندان و بهره‌برداران درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و غیرمجاز در زمینه خدمات دامپزشکی، مراتب را از طریق شماره‌های تماس ادارات دامپزشکی شهرستان ها یا سامانه ۱۵۱۲ به اطلاع کارشناسان برسانند تا برخوردهای قانونی لازم با متخلفان صورت پذیرد.