واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در اتوبان تهران به سمت قم، منجر به مصدومیت سه سرنشین این خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حادثه تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژو در ساعت ۱۸:۲۷ امروز در محدوده تیر شماره ۱۱۸۶ اتوبان تهران-قم رخ داد که بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز اورژانس، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

در این حادثه سه نفر دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی، همگی جهت ادامه مراحل مداوا به بیمارستان شهید بهشتی (ره) منتقل شدند. حال یکی از مصدومان که آقایی حدوداً ۳۰ ساله است، وخیم گزارش شده است.

خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.