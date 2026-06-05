امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه گفت: به برکت انقلاب اسلامی کشور در مقابل آمریکا و اسرائیل محکم و استوار ایستاده است و دشمنان به روزهای پایانی شکست خود نزدیک شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیت الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز امروز با گرامی‌داشت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه گفت:تاریخ مبارزات ملت شریف ایران و فراز و نشیب‌های آن و نقش بی‌بدیل امام راحل در این عرصه از ایشان شخصیتی مبارز و خستگی ناپذیر ساخت که تحولی بنیادین در منطقه و جهان ایجاد کردند.

آیت الله غفوری افزود:امام خمینی ره به سبب افشاگری‌ها و مبارزاتی که داشتند تلخ‌ترین شکنجه‌ها را از زندانی شدن و تبعید کشیدند اما با اتکا به خداوند و ایستادگی در برابر ظلم طاغوت تکلیف الهی خویش را انجام دادند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به گرانی اجناس گفت: این گرانی‌ها از جانب دولت باید کنترل و نظارت شود و فروشندگان هم انصاف به خرج دهند و بی‌دلیل اجناس را گران نفروشند

وی افزود: ملت ما با مقاومت در برابر همه هجمه‌های دشمنان ایستاده‌اند و در مقابل این مشکلات اقتصادی هم خواهند ایستاد که این امر با همکاری و تعامل دولتمردان و مردم محقق می‌شود.

آیت الله غفوری با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد این روز را روز استکبار ستیزی مردم ایران و نقطه عطفی در انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم ایران ویژه کرمانشاه در اجتماعات شبانه گفت: این حضور را نباید دست کم گرفت و رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که مردم خیابان‌ها را خالی نکنند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: حفظ وحدت انسجام اعتماد متقابل و افزایش تاب آوری مردم در کنار محاسبات صحیح مسئولان مهم‌ترین راهکار خنثیسازی توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی است آیت الله غفوری با اشاره به تحولات منطقه و رفتارهای رژیم صهیونیستی اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات دانست و افزود: تجربه نشان داده است که هرگاه جمهوری اسلامی با قدرت و قاطعیت در برابر زیاده خواهی‌های دشمن ایستاده آنان ناچار به عقب نشینی شدند.