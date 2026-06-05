به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت عید سعید غدیر خم، ویژه برنامه‌ای معنوی و فرهنگی در بقعه متبرکه امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد که محوریت آن تبیین جایگاه ولایت و تکریم سلاله پاک پیامبر اکرم (ص) بود.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از اقدار مختلف مردم و شخصیت‌های مذهبی شهرستان خوی برگزار شد، حجت‌الاسلام قاسم‌خانی، امام جمعه خوی، در سخنانی در باب جایگاه ولایت، به تحلیل خطبه‌های پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر پرداختند.

ایشان با تبیین ابعادی از سیره و منقبت‌های امیرالمؤمنین علی (ع)، حضرت علی (ع) را به عنوان کامل‌ترین الگو برای مسلمانان معرفی کرده و بر لزوم پیروی از آموزه‌های ایشان در عصر حاضر تأکید کردند.

در حاشیه این برنامه معنوی، طی مراسمی باشکوه، از سادات و علمای سید شهرستان خوی تجلیل شد. این تکریم در راستای ارج نهادن به جایگاه معنوی سادات و نقش پیشگامانه علمای سید در هدایت جامعه و پاسداشت ارزش‌های دینی صورت گرفت.

هچنین اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مدیحه‌سرایی در فضای بهاری و معنوی بقعه سید بهلول، جلوه‌ای خاص به این جشن ولایی بخشید و شور و نشاطی وصف‌ناپذیر را در میان نمازگزاران و بازدیدکنندگان ایجاد کرد.