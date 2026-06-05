به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان کشورمان با نام شهید جاویدالاثر ناو دنا، شهید «رضا رک جان» برای کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان راهی مسابقات شانس مجدد در شهر سوفانبوری تایلند شد.

شاگردان بهروز سلطانی در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های سنگال، برزیل و لهستان هم گروه هستند.

برنامه رقابت‌های تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۸ خرداد

ایران _ سنگال ۷:۳۰ صبح به وقت ایران

سه شنبه ۱۹ خرداد

ایران _ برزیل ساعت ۱۲ ظهر به وقت ایران

چهارشنبه ۲۰ خرداد

ایران _ لهستان ۷:۳۰ صبح به وقت ایران

تیم ملی کشورمان با ترکیب محسن طلوعی، امیررضا احمدی، ابوالفضل جلائی، امید هادی اظهر، رضا نیک سیرت، عبدالجلیل قرنجیک، عرفان بخشنده، وحید سعادت پور، مرتضی عابدی، محمدحسن سیاری، مهدی عباسی و محمدطا‌ها یار محمدی و با هدایت بهروز سلطانی سرمربی و غلامرضا نامی مربی تیم ملی در این رویداد حضور دارد.

یاسر گیلکی مربی بدنساز، بابک محمدی ماساژور و علی آرزومندی مدیر فنی و سرپرست تیم ملی در این رویداد هستند.

مسابقات شانس مجدد قهرمانی جهان ۱۸ تا ۲۲ خرداد برگزار می‌شود و چهار تیم از این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا صعود خواهند کرد.