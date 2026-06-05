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امکانات،ظرفیت و فرآیند تولید وتجهیزات کارخانه آسفالت و نیوجرسیسازی فعال در محور ارومیه-مهاباد واقع در کریدور ترانزیتی بندرامام خمینی (ره)- بازرگان ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه سفر به آذربایجان غربی، با همراهی مهندس جعفر صادقی پور معاون راهداری ادار کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از کارخانه آسفالت و نیوجرسیسازی فعال در محور ارومیه – مهاباد واقع در کریدور ترانزیتی بندر امام خمینی(ره) – بازرگان بازدید کرد.
در این بازدید، امکانات، ظرفیتهای تولیدی، تجهیزات فنی و فرآیندهای تولید این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و از بخشهای مختلف کارخانه شامل واحد تولید آسفالت، خطوط ساخت نیوجرسی بتنی و ماشینآلات پشتیبانی بازدید به عمل آمد.
این کارخانه به عنوان یکی از مراکز مهم تولید مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژههای راهسازی استان، نقش مؤثری در تأمین نیازهای چندین پروژه فعال در کریدور بندر امام خمینی(ره) – بازرگان ایفا میکند و بخشی از مصالح مورد نیاز پروژههای روکش آسفالت، نگهداری رویه، ایمنسازی و بهسازی این محور راهبردی را تأمین مینماید.