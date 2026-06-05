به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامی استان کرمان اعلام کرد:با اقدامات اطلاعاتی پلیس استان فارس از رصد تحرکات یک باند از انتقال محموله سنگین مواد مخدر به یک منزل در یکی از شهرک‌های شهر کرمان مطلع شدندوماموران با شناسایی دقیق محل انبار این محموله ، ۴۷۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

سردار جلیل موقوفه‌ئی، افزود: در این عملیات علاوه برتوقیف سه خودرو عاملان حمل و نگهداری مواد مخدر، سه متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.