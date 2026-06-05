نایب رئیس مجلس گفت: بدون شک، وحدت پشت سر رهبری رمز پیروزی و صراط مستقیم است و نباید از ایشان جلوتر برویم یا عقب بمانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (جمعه ۱۵ خردادماه) در جمع مردم با بصیرت شهرستان ورامین حضور یافت.

وی گفت: مردم ورامین در قیام ۱۵ خرداد با کفن آمدند، مقاومت کردن و ایستادند لذا این مقاومت تا امروز وجود داشته است. ما هر چه داریم برگرفته از مولفه مقاومت است.

حاجی بابایی ادامه داد: مردم ۹۶ روز به میدان و خیابان آمدند و روی حرف خودشان ایستادند که بر گرفته از روحیه مذکور است؛ اینکه امام شهیدمان فرمودند مردم مبعوث شدند، ورامینی‌ها مصداق بارز این امر هستند که از قبل انقلاب دارای ظرفیتی بودند که ملت ایران را به بعثت برسانند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم ایران یکی دو روزه به بعثت نرسیده‌اند؛ مردم از سال ۱۳۴۲ تاکنون با ایستادگی و مقاومت در صراط مستقیم قرار گرفتند و لیاقت مبعوث شدن از خداوند گرفتند تا در برابر زیاده خواهی آمریکا بایستند و ایستادند.

وی افزود: ما خیلی عادی تصور می‌کنیم که ناو آمریکا را زده‌ایم و آمریکا از ما شکست خورده، اما افرادی در دنیا هستند که یک لحظه هم تصور نمی‌کردند ملتی بتواند یک تیر به سمت ناو آمریکایی شلیک کند. ما ابهت پوشالی آنها را شکستیم و تمام کشتی‌ها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را با موشک زیر بار شلیک بردیم و تلاویو و حیفا در رژیم صهیونیستی به عنوان قلب ایالات متحده در منطقه را هدف قرار دادیم؛ این امر نشان دهنده بعثت از طرف مردم است.

حاجی بابایی تصریح کرد: وجدان عمومی جامعه ما با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیدارتر شده و روند جدیدی را شروع کرده است؛ امام ما بخاطر مردم و ایران، به شهادت رسید و فدای انقلاب و ایران و مردم شدند و شهادت را پذیرفت. همانطور که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا شهادت را پذیرفت تا یزید، راه انحرافی و استکبار زمان نابود شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امام شهید ما با خون خود و خانواده‌اش تمامی توطئه‌های داخلی و بین المللی را خنثی کرد و دل مردم را صاف کرد؛ متاسفانه آنقدر علیه ایشان و نظام اسلامی تبلیغ کرده بودند که خیلی اشتباه فکر می‌کردند و این رویه از سوی معاویه نیز انجام شده بود تا برخی نسبت به امام علی علیه السلام اشتباه فکر کنند.

وی گفت: آنقدر تلبیغ کرده بودند که رهبر عزیز ما در روسیه و ... زندگی می‌کند، اما با شهادتشان همه این فتنه‌ها از بین رفت و ایران بزرگ و اسلامی در مسیر خودش قرار گرفت؛ در واقع دل مردم با برکت خون ایشان تسخیر شد و بیش از ۹۶ روز بدون خستگی در میدان هستند.

حاجی بابایی ادامه داد: به عبارتی بعد شهادت ایشان، رهبر جوانی آمد که همه ملت ایران و گروه‌های سیاسی با ایشان همراهی می‌کنند و از آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای عزیز حمایت می‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خداوند به ملت ایران عنایت کرده و در دل هایشان محبتی از اسلام، انقلاب و رهبری قرار داده لذا باید قدر روز‌های کنونی که همانند احد، خیبر، جمل و ... است را بدانیم؛ قطعاً مردمی همانند مردم شریف و با عزت ایران در طول تاریخ سراغ نداریم.

وی اظهار کرد: بدون شک، وحدت پشت سر رهبری رمز پیروزی و صراط مستقیم است؛ نباید از ایشان جلوتر برویم یا عقب بمانیم. ایشان در همه پیام هایشان بر وحدت تاکید دارند، زیرا آمریکا درصدد نفوذ و برهم زدن وحدت مردم ایران هستند تا ایران و انقلاب نابود شود.

حاجی بابایی در این راستا، خاطرنشان کرد: ممکن است ایراداتی وجود داشته باشد یا سلایق مختلف باشد که ایراد ندارد؛ در این زمینه امام خمینی (ره) فرمودند چندین میلیون نفر با اتحاد مقدس با شکل‌های گوناگون، لذا برای نجات یک کشتی همه باید با هم باشند و اجازه ندهند آمریکا که شکست خورده قطعی است، دستش به ایران برسد.