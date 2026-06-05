درجلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان چهاربرج الزامات و ضوابط اجرایی و اصول واهداف پدافندی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان چهاربرج به ریاست صمدی، فرماندار چهاربرج و با حضور مصطفوی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، صمدی فرماندار چهاربرج با تاکید بر اهمیت مصون‌سازی زیرساخت‌های شهرستان، پدافند غیرعامل را یکی از ارکان اصلی کاهش آسیب‌پذیری در مواقع بحران دانست و بر ضرورت آمادگی کامل و هماهنگی همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه تاکید کرد.

در ادامه نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان به ارائه گزارش اقدامات و برنامه‌های خود در حوزه پدافند غیرعامل پرداختند.

سپس مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن استماع این گزارش‌ها، نکات کلیدی و الزامات لازم را جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف پدافند غیرعامل در بدنه دستگاه‌های اجرایی متذکر شد.

درپایان فرماندار چهاربرج و مدیرکل پدافند غیرعامل استان به همراه جمعی از مسئولان، با هدف ارزیابی و بررسی میزان رعایت الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل، بازدید میدانی از تأسیسات اداره گاز شهرستان و سیلوی گندم منطقه به عمل آوردند.