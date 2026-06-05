به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت در جریان بازرسی‌های مستمر خود، موفق شدند یک کارگاه غیرمجاز قنادی را در شهر رشت شناسایی کنند.

در این بازدید، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف و غیربهداشتی را کشف و توقیف شد تا از ورود این محصولات به چرخه مصرف عمومی و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.

بر اساس بررسی کارشناسان بهداشت محیط، این کارگاه قنادی نقص‌های متعدد بهداشتی داشت که برای پیگیری و رفع این نواقص، به متصدی این کارگاه اخطار قانونی داده شد.

مرکز بهداشت شهرستان رشت با تأکید بر تداوم و تشدید نظارت‌های بهداشتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی، موضوع را به سامانه ملی ۱۹۰ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.